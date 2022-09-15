2022/09/15 | 12:22 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت النائب عالية نصيف، اليوم الخميس، هيئة النزاهة والادعاء العام بمحاسبة الجهات التي منحت إعفاءً غير قانوني للشركة العربية العراقية لتنمية الثروة الحيوانية من الرسوم الكمركية ورسوم حماية المنتج فيما يخص إدخال آلاف الأطنان من الدجاج.وقالت نصيف في بيان: … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عالية نصيف: فساد بقيمة 88 مليون دولار بمنح شركة إعفاء غير قانوني من الرسوم الكمركية) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عالية نصيف: فساد بقيمة 88 مليون دولار بمنح شركة إعفاء غير قانوني من الرسوم الكمركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).