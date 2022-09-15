2022/09/15 | 12:22 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الفنانة فيفي عبده عن معاناتها مع الحسد خلال مشوارها الفني، خلال بث مباشر عبر “إنستغرام”، وقالت:”طول عمرى بعانى من العين، والحسد مستمر معايا واللون الأزرق مبقاش ينفع معاه”.وأضافت عبده في بثها المباشر :”أحيانا بكون عايزة أقرأ قرآن في … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فنانة مصرية مشهورة تكشف عن معاناتها مع الحسد والعين خلال مشوارها الفني) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فنانة مصرية مشهورة تكشف عن معاناتها مع الحسد والعين خلال مشوارها الفني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).