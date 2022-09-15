الأردن: انتشال جثة عاشرة من تحت أنقاض مبنى اللويبدة

2022/09/15 | 12:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الأمن العام بالأردن، الخميس، انتشالها لجثة من تحت أنقاض المبنى الذي انهار بمنطقة اللويبدة في العاصمة الأردنية، عمان.

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