2022/09/15 | 12:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صور لاندلاع حريق كبير في مطعم وسط بغداد المركز الخبري الوطني.

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