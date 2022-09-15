2022/09/15 | 12:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أظهرت بيانات من مصادر صناعية وتجارية أن العراق احتفط بالمركز الأوّل في قائمة مورّدي النفط إلى الهند في شهر آب/ أغسطس الماضي بينما جاءت في المركز الثاني، وفقا لبيانات نشرتها وكالة “رويترز”.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق اكبر مصدر نفط للهند خلال شهر المركز الخبري الوطني.

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