شاهد بالفيديو.. شاهد لحظة تحرك هذا الشاب العراقي بعد سنوات من الشلل!!

2022/09/15 | 12:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xpUkd4SF7a8

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