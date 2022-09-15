الإطاحة بقاتل مديرة مدرسة وابنتها في النجف

2022/09/15 | 13:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف الأشرف

اعلنت مديرية شرطة محافظة النجف والمنشآت التابعة إلى وكالة شؤون الشرطة، اليوم الخميس، عن القاء القبض على متهم قام بقتل مديرة مدرسة وابنتها وسرق مبالغ مالية ومخشلات ذهبية منها.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "مدينة الكوفة فجعت عدة ايام بمقتل مديرة مدرسة وابنتها بواسطة سكين داخل منزلها في حي ميسان وسرقة مبلغ مالي قدره تسعة عشر مليون دينار عراقي وبعض المخشلات الذهبية من قبل شخص مجهول "

واضافت: "حينها تم تشكيل فريق عمل برئاسة قائد الشرطة اللواء الحقوقي باسم مجيد فيصل ومدير قسم مكافحة الاجرام وضباط ومنتسبي مكتب الكوفة لمكافحة الاجرام بمساعدة خلية الصقور الاستخبارية وقسم التقنيات والمعلوماتية في استخبارات النجف وجهاز الامن الوطني في المحافظة".

وبينت انه "بعد التعمق بالتحقيق وجمع المعلومات بمساعدة الأجهزة الاستخبارية المذكورة تم تحديد هوية القاتل الذي هرب بعد الحادث مباشرةً إلى جمهورية ايران".

وأشارت المديرية إلى انه "خلال اليومين الماضيين تم استراجه بطريقة ذكية جدا ليعود للعراق وتم نصب كمين محكم له اشرف عليه قائد شرطة المحافظة وضابط مكتب مكافحة الكوفة وتم القبض عليه في الحدود الادارية بين النجف وكربلاء".

واكدت انه "تم تدون اقوال المتهم واعترف بارتكابة لجريمة القتل والسرقة واجري كشف الدلالة في محل الحادث واحيل للقضاء لينال جزائه العادل".

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