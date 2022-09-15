النفط تؤكد لشركة لوك اويل اهمية تطوير حقل اريدو واستثمار غاز غرب القرنة/2

2022/09/15 | 13:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أكد وزير النفط إحسان عبد الجبار اسماعيل، اليوم الخميس، على أهمية التعجيل والمباشرة بعمليات التطوير والإنتاج من حقل اريدو الذي يقع ضمن الرقعة الاستكشافية العاشرة الواقعة بين محافظتي المثنى وذي قار، لاهميته في تعزيز الانتاج الوطني.

وذكر بيان للنفط تلقته (بغداد اليوم) أن "ذلك جاء خلال استقبال وزير النفط لنائب رئيس شركة لوك اويل لشؤون اسيا الوسطى والشرق الأوسط وشمال أفريقيا "ستيبان غورجي"والوفد المرافق له".

واضاف اسماعيل انه "ضرورة الاستمرار بتطوير حقل غرب القرنة /2 ضمن برنامج التطوير وادامة وزيادة الانتاج والعمل على تحسين المؤشرات الاقتصادية التي تصب في صالح الطرفين، مؤكداً "أهمية الإسراع بتوسيع مشاريع الاستثمار الامثل للغاز المصاحب من الحقل المذكور".

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