رئيس تحالف عزم يبحث مع قائممقام سامراء ملف الاعمار والخدمات بالقضاء

2022/09/15 | 13:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

بحث رئيس تحالف عزم، مثنى السامرائي، اليوم الخميس، مع قائممقام سامراء ملف الاعمار والخدمات بالقضاء.

وذكر المكتب الإعلامي للتحالف في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "السامرائي عقد اجتماعا موسعا في قائممقامية قضاء سامراء مع مدراء الدوائر بحضور رياض الطايس معاون محافظ صلاح الدين لشؤون الخدمات والاعمار ورئيس جامعة سامراء صباح علاوي".

واكد السامرائي وفقا للبيان ان "القضاء مر بظروف صعبة وان الجهود التي بذلت كبيرة جدا من اجل تخصيص اموال لمحافظة صلاح الدين بشكل عام و قضاء سامراء بشكل خاص"، مشيراً الى "ضرورة تعاون الجميع من اجل تقديم افضل الخدمات".

وشدد على "استمراره في العمل لخدمة القضاء والمحافظة من خلال المساهمة مع صُناع القرار في بغداد".

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