2022/09/15 | 13:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قائد عمليات ميسان يعلن نجاح الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بالزيارة الأربعينية » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 13:00

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد عمليات ميسان يعلن نجاح الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بالزيارة الأربعينية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد عمليات ميسان يعلن نجاح الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بالزيارة الأربعينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).