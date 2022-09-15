التعليم تعلن نتائج قبول الموظفين المتميزين للسنة الدراسية 2022ـ2023

2022/09/15 | 13:04 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، نتائج قبول الموظفين المتميزين للسنة الدراسية 2022ـ2023.

وذكرت الوزارة في بيان انه :”تم اعلان نتائج قبول الموظفين المتميزين من خريجي المعاهد من حملة شهادة الدبلوم التقني في الجامعات والكليات ذات التخصصات المناظرة للسنة الدراسية 2023/2022″.

وأوضحت، ان “النتائج معلنة في بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org) ، تضمنت قبول (235) طالبا ضمن القناة العامة وقبول (3) طلاب ضمن قناة ملاك الجيش الأبيض فيما اشتملت قوائم قبول طلبة ذوي الشهداء على (32) طالبا”.

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