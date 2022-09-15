اندلاع حريق بمطعم جنوبي بغداد

2022/09/15 | 13:04 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصدر امني عن اندلاع حريق في مطعم اكاليل الجبل بمنطقة السيدية جنوبي بغداد ، فيما باشرت فرق الدفاع المدني باخماده.

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