التعليم تعلن نتائج قبول الموظفين المتميزين للسنة الدراسية 2023/2022

2022/09/15 | 13:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج قبول الموظفين المتميزين من خريجي المعاهد من حملة شهادة الدبلوم التقني في الجامعات والكليات ذات التخصصات المناظرة للسنة الدراسية 2023/2022.

وتضمنت النتائج المعلنة في بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org) قبول (235) طالبا ضمن القناة العامة وقبول (3) طلاب ضمن قناة ملاك الجيش الأبيض فيما اشتملت قوائم قبول طلبة ذوي الشهداء على (32) طالبا.

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