"بقرت بطن" امرأة حامل وسرقت جنينها.. تكساس تحاكم متهمة في جريمة بشعة

2022/09/15 | 13:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت، الاثنين، في شمال شرق تكساس محاكمة امرأة تبلغ 29 سنة بتهمة قتل امرأة حامل لسرقة جنينها.

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