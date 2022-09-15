2022/09/15 | 13:08 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد وزير النفط، إحسان عبد الجبار إسماعيل، على أهمية التعجيل والمباشرة بعمليات التطوير والإنتاج من حقل أريدو، الذي يقع ضمن الرقعة الاستكشافية العاشرة الواقعة بين محافظتي المثنى وذي قار؛ لأهميته في تعزيز الإنتاج الوطني.وجاء ذلك خلال استقباله …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النفط العراقي يؤكد أهمية تطوير حقل أريدو واستثمار الغاز في "غرب القرنة 2") نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النفط العراقي يؤكد أهمية تطوير حقل أريدو واستثمار الغاز في "غرب القرنة 2") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).