الصادرات العربية ترتفع 42% إلى 1.2 تريليون دولار خلال 2021

2022/09/15 | 13:08 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكويت - مباشر: نمت التجارة العربية في السلع بـ 31.6% لتتجاوز حاجز التريليوني دولار خلال عام 2021، كمحصلة لنمو الصادرات بنحو 42.4% إلى 1.2 تريليون دولار، والواردات بمعدل 19.8% إلى 897 مليار دولار.وقالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان …

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