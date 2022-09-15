الإطاحة بالقاتل.. تفاصيل جديدة لفاجعة قتل التربوية وأبنتها في النجف

2022/09/15 | 13:09 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – النجفأعلنت مديرية شرطة محافظة النجف والمنشآت التابعة إلى وكالة شؤون الشرطة، اليوم الخميس، عن القاء القبض على المتهم الذي قام بقتل مديرة مدرسة وابنتها وسرق مبالغ مالية ومخشلات ذهبية منها".

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "قبل عدة أيام فجعت مدينة الكوفة بمقتل مديرة مدرسة وابنتها بواسطة سكين داخل منزلها في حي ميسان وسرقة مبلغ مالي قدرة تسعة عشر مليون دينار عراقي وبعض المخشلات الذهبية من قبل شخص مجهول".

وتابعت، "حينها تم تشكيل فريق عمل برئاسة قائد الشرطة ومدير قسم مكافحة الاجرام وضباط ومنتسبي مكتب الكوفة لمكافحة الاجرام بمساعدة خلية الصقور الاستخبارية وقسم التقنيات والمعلوماتية في استخبارات النجف وجهاز الامن الوطني في المحافظة".وبينت المديرية، أنه "بعد التعمق بالتحقيق وجمع المعلومات بمساعدة الأجهزة الاستخبارية المذكورة تم تحديد هوية القاتل الذي هرب بعد الحادث مباشرةً إلى إيران".وأشارت إلى أنه "خلال اليومين الماضيين تم استدراجه بطريقة ذكية جدا ليعود الى العراق وتم نصب كمين محكم له اشرف عليه قائد شرطة المحافظة وضابط مكتب مكافحة الكوفة وتم القبض عليه في الحدود الإدارية بين النجف وكربلاء".

ولفتت المديرية إلى أنه "تم تدوين اقوال المتهم واعترف بارتكابه لجريمة القتل والسرقة واجري كشف الدلالة في محل الحادث وأحيل للقضاء لينال جزائه العادل".

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