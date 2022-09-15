2022/09/15 | 13:10 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاع تدعو للتبليغ عن مواقع دفن عراقيين وكويتيين قضوا بحرب الخليج الثانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/15 | 13:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع تدعو للتبليغ عن مواقع دفن عراقيين وكويتيين قضوا بحرب الخليج الثانية) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع تدعو للتبليغ عن مواقع دفن عراقيين وكويتيين قضوا بحرب الخليج الثانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).