الرئيس الاوكراني زيلينسكي ينجو من حادث سير والطبيب المرافق يؤكد سلامته

2022/09/15 | 13:10 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الرئاسة الأوكرانية، اليوم الخميس، أن إصابة الرئيس فلاديمير زيلينسكي في الحادث الذي تعرض له، ليست خطرة.وقال سيرغي نيكيفوروف السكرتير الصحفي للرئيس الأوكراني، إنه تم فحص زيلينسكي من قبل الطبيب ولم تسجل إصابات خطرة لديه.وتعرض موكب الرئيس الأوكراني … Readmore

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