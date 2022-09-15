المحكمة الاتحادية ترد دعوى بشأن دستور كردستان

2022/09/15 | 13:13 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدعوى رفعها النائب باسم خشان.

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