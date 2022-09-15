2022/09/15 | 13:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يدر بخلد سيدة أردنية، أن القدر سيحرمها من جميع أبنائها بعد عامين فقط من رحيل زوجها، لتفقد تحت أنقاض مبنى اللويبدة جميع أسرتها، في مأساة جديدة تضمنتها كارثة العقار المنهار، الأربعاء، في العاصمة عمان.

الحادثة التي أدمت قلوب الملايين، زادت وطأتها، بعد تداول فيديو يظهر لحظة انهيار الأم التي فقدت أبناءها الثلاثة، الذين تكفلت برعايتهم بعد وفاة الوالد بعدما كانت تركتهم داخل المبنى قبل وقت قليل من انهياره.

وأوضحت مقربون من العائلة، أن الأم غادرت المنزل، عصر الثلاثاء لشراء بعض الحاجات، وتركت بناتها أميرة وملك يدرسن برفقة صديقتهن مجد، إضافة إلى وجود ابنها محمد بنفس المنزل، قبل أن تعود بعد أقل من ساعة لتجد أن البناية سويت بالأرض وأبناءها تحت الأنقاض، إضافة إلى صديقتهما.



وبحسب وسائل الإعلام، فإن الضحايا، هم الأبن الأكبر محمد يبلغ 17 عاماً، والثانية أميرة عمرها 12 عاماً، ويليها الطفلة الأصغر ملك بعمر 9 أعوام.

وتعيش الأم التي حكم عليها بأن تقوم بتغسيل فلذات كبدها، تمهيداً لدفنهم، في حالة حزن شديدة، إذ لم يبق من العائلة سواها، بعد رحيل زوجها قبل سنتين.

وتواصل مئات من أجهزة الإنقاذ الأردنية العمل على انتشال الضحايا من أسفل المبنى المنهار، وبلغت الحصيلة حتى الآن تسعة قتلى وحوالي 10 مصابين، فيما ألقت السلطات القبض على ثلاثة أشخاص على خلفية الحادثة.

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