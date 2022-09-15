2022/09/15 | 13:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أظهرت بيانات من مصادر صناعية وتجارية أن العراق احتفط بالمركز الأوّل في قائمة مورّدي النفط إلى الهند في شهر آب/ أغسطس الماضي بينما جاءت في المركز الثاني، وفقا لبيانات نشرتها وكالة “رويترز”.

ووفقاً للبيانات، جرى شحن 863950 برميلاً يومياً من الخام من السعودية إلى الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، بارتفاع 4.8% عن الشهر السابق، في حين تراجعت المشتريات من روسيا 2.4% إلى 855950 برميلاً يومياً.

ورغم ارتفاع السعودية، انخفضت حصة النفط من منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) إلى الهند إلى 59.8%، وهو أدنى مستوى في ما لا يقل عن 16 عاماً مع خفض الهند الواردات من أفريقيا.

وأصبحت الهند ثاني أكبر مشتر للنفط الروسي بعد الصين بعدما خفض آخرون مشترياتهم إثر غزو موسكو لأوكرانيا في أواخر شباط (فبراير).

ولم تنتقد نيودلهي علانية موسكو بسبب “عمليتها العسكرية الخاصة” في أوكرانيا.



ومن المقرّر أن يلتقي رئيس الوزراء ناريندرا مودي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين غداً الجمعة على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون، وهي منظمة أمنية إقليمية.

وتواصل واردات الهند الشهرية من النفط الروسي التراجع بعدما سجّلت رقماً قياسياً في حزيران (يونيو)، إذ قلّصت موسكو التخفيضات المعروضة على نفطها.

وفي آب (أغسطس) أيضاً، ظلت الإمارات رابع أكبر مورّد نفطي للهند، بينما أزاحت قازاخستان الكويت لتصبح في المرتبة الخامسة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يتصدر قائمة مورّدي النفط إلى الهند) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يتصدر قائمة مورّدي النفط إلى الهند) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).