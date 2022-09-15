الحكيم: الحضور في المشهد السياسي لا يعني بالضرورة المشاركة في الحكومة

2022/09/15 | 13:24 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: قال رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، الخميس 09/15/2022، ان الحضور في المشهد السياسي لا...

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