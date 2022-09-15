أرمينيا تعلن توقف إطلاق النار مع أذربيجان وإيران ترفض تغيير الحدود

2022/09/15 | 13:24 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلنت أرمينيا، الخميس 09/15/2022، توقف إطلاق النار على الحدود مع أذربيجان، في حين قالت...

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