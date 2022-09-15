اردوغان يغادر انقرة متوجها الى اوزبكستان

2022/09/15 | 13:58 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

غادر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان العاصمة أنقرة متوجهاً إلى أوزبكستان للمشاركة في قمة دول منظمة شنغهاي للتعاون التي تبدأ اعمالها في وقت لاحق من اليوم الخميس بالعاصمة سمرقند .

ويرافق أردوغان وزراء الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والطاقة فاتح دونماز، والمالية نور الدين نباتي، والدفاع خلوصي أكار، والتجارة محمد موش، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان ورئيس هيئة الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، والناطق باسم الرئاسة إبراهيم قالن، والمتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر جليك.

يُذكر أن تركيا أصبحت “شريكا محاورا” في المنظمة اعتبارا من عام 2012، وتشارك في القمة على مستوى رئيس البلاد للمرة الأولى ومن المنتظر أن يدلي أردوغان بخطاب في جلسة القمة يوم غد الجمعة، وأن يعقد سلسلة لقاءات ثنائية على هامشها .

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