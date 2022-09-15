التعليم تعلن بدء التقديم إلى الدراسة المسائية في الجامعات الحكومية

2022/09/15 | 14:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، بدء التقديم الى الدراسة المسائية في الجامعات الحكومية.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) انه "تم بدء التقديم الى الدراسة المسائية في الجامعات الحكومية".

وأضاف انه "تم تحديد 2022/10/9 موعداً لانتهاء التقديم إلى القناة العامة والمباشر للسنة الدراسية 2023/2022".

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