التعليم تعلن بدء التقديم على الدراسة المسائية

2022/09/15 | 14:10 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت موعد انتهاء التقديم.

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