2022/09/15 | 14:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, اليوم الخميس , عن بدء التقديم الى الدراسة المسائية في الجامعات الحكومية محددة التاسع من الشهر المقبل موعدا لانتهاء التقديم الى القناة العامة والمباشر للسنة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التعليم تعلن بدء التقديم الى الدراسة المسائية في الجامعات الحكومية المركز الخبري الوطني.

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