الحزب الديمقراطي: مشكلة الدوائر الانتخابية في طريقها للحل

2022/09/15 | 14:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني جعفر إيمينكي، اليوم الخميس، أن مقترحات جدية وضعت بين يدي حزبه للموافقة على تعدد الدوائر الانتخابية، العقبة الرئيسية التي تقف في طريق إجراء الانتخابات التشريعية بإقليم كردستان، فيما بين المشكلة في طريقها إلى الحل.

وقال إيمينكي في مؤتمر صحفي تعليقا على تمديد برلمان الإقليم لفترته التشريعية، إنه “كان من المهم ألاّ تمدد هذه الدورة وتصبح نقطة انطلاق أحسن لإدارة الحكم في الإقليم، لكن هذا ما لم يحصل للأسف”.

وأضاف أن “الجهود متواصلة كي يمدد البرلمان عمره لفترة معينة من أجل تعديل قانون الانتخابات وتفعيل المفوضية”، مبينا أن “اجتماعا عقد أمس في رئاسة إقليم كردستان للغرض ذاته، ومشكلة دوائر الانتخابية القائمة بين الديمقراطي والاتحاد والأطراف الأخرى في طريقها للحل”.

وتابع أن هناك “مقترحات جدية وحقيقية وضعت بين يدي الديمقراطي الكردستاني لإقناعه بالدوائر المتعددة، فيما لايزال الخلاف قائما والموضع لم يحسم، لكن الحوارات مستمرة وهناك تفاهمات أيضا”.

وأشار إلى “عدم تقديم أي جهة سياسية لصيغة معينة للدوائر المتعددة، إلاّ أن الفريق الأممي العامل على هذا الملف في رئاسة الإقليم قدم توضيحات جيدة لممثلي الجهات السياسية”.

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