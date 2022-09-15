الحكيم يبحث مع السفيرة الأميركية العلاقات الثنائية

2022/09/15 | 14:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث زعيم تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، اليوم الخميس، مع السفيرة الامريكية العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال الحكيم في بيان، إن “مستجدات الشأن السياسي العراقي والإقليمي وآليات الخروج من الانسداد السياسي الحالي والعلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، ملفات كانت حاضرة في لقائنا سفيرها ببغداد سعادة إلينا رومانسيكي“.

واضاف أننا “جددنا موقفنا الداعي إلى تشكيل حكومة خدمة وطنية قادرة على إدارة المرحلة واستعادة ثقة الجمهور بالنظام السياسي، وبيّنا أن ذلك يحتاج إلى فريق منسجم يعمل بالأولويات وعلى رأسها الخدمات وفرص العمل“.

وتابع الحكيم “دعونا إلى استعادة المؤسسات لدورها الطبيعي، وضرورة اعتماد الحوار لتقريب وجهات النظر بين جميع القوى السياسية، وإلى معادلة تحتوي الجميع وتشركهم في صناعة القرار العراقي“.

واشار إلى أن “العراق لا يمكن أن يختزل بقومية أو طائفة أو عنوان سياسي واحد، وأكدنا أيضا على ضرورة التمسك بالنظام السياسي كونه نتاج تضحيات الشهداء في مواجهة الدكتاتورية والإرهاب“.

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