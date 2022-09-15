إجهاض سري يهز المغرب.. وفاة مراهقة تكشف

2022/09/15 | 14:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفيت مراهقة مغربية على أثر عملية إجهاض سرية في قرية بمنطقة ريفية في البلاد، كما ذكرت وسائل إعلام محلية، ما أثار غضب منظمات غير حكومية للدفاع عن المرأة.

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