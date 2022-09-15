2022/09/15 | 14:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: dyOYDe3SjWE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إياد علاوي يكشف محاولة اغتياله وحقائق مرعبة عما قاله لـ المالكي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. إياد علاوي يكشف محاولة اغتياله وحقائق مرعبة عما قاله لـ المالكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).