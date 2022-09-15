الحكيم للسفيرة الامريكية في بغداد: ادعو إلى تشكيل حكومة خدمة وطنية واستعادة ثقة الجمهور بالنظام السياسي

2022/09/15 | 14:15 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السيد عمار الحكيم يستقبل السفيرة الامريكي في بغداد حيث تم التباحث حول مستجدات الشأن السياسي العراقي والإقليمي وآليات الخروج من الإنسداد السياسي الحالي والعلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، ملفات كانت حاضرة في لقائنا سفيرها ببغداد سعادة إلينا رومانسيكي، … Readmore

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