2022/09/15 | 14:15 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرت الصين الخميس أن مشروع قانون أميركي ينص على إرسال مساعدات عسكرية مباشرة إلى تايوان “يبعث رسائل خاطئة خطيرة إلى قوى الاستقلال والانفصال في تايوان”.وأفاد الناطق باسم الخارجية الصينية ماو نينغ الصحافيين أنه في حال تم إقرار القانون، “فسيحدث … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين: مشروع القانون الأميركي يبعث “رسائل خاطئة” بشأن استقلال تايوان) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصين: مشروع القانون الأميركي يبعث “رسائل خاطئة” بشأن استقلال تايوان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).