"تيك توك" لن تلتزم بوقف تدفق البيانات الأمريكية إلى الصين

2022/09/15 | 14:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضت شركة "تيك توك" مجددًا أمام المشرعين الأمريكيين يوم الأربعاء الالتزام بأن تطبيق الفيديو القصير سيقطع تدفق بيانات المستخدم الأمريكي إلى الصين، ووعدت بدلاً من ذلك بأن نتيجة مفاوضاتها مع الحكومة الأمريكية "سترضي جميع مخاوف الأمن القومي".

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