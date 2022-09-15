2022/09/15 | 14:35 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الخميس 09/15/2022، لعقد...

ظهرت المقالة فرنسا والأردن وقطر لمؤتمر إقليمي عاجل بمشاركة إيران على غرار مؤتمر بغداد أولاً على المسلة.

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