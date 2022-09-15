السفير الإيراني يزور منفذ زرباطية شاكرا الشعب العراقي

2022/09/15 | 14:35 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: زار السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم ال صادق، الخميس 09/15/2022، منفذ زرباطية الحدودي،...

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