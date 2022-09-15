متنبئ جوي: انخفاض كبير بدرجات الحرارة في هذا الموعد

2022/09/15 | 14:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم

الاخميس، انخفاض درجات الحرارة بشكل

كبير نهاية الشهر الجاري، مع زخات امطار

تشمل مدن شمال العراق خلال هذا الشهر.

وقال المتنبئ عطية في تدوينة تابعتها

وكالة نون الخبري

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