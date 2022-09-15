2022/09/15 | 14:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم،

اليوم الخميس، أن الحضور في المشهد

السياسي لايعني بالضرورة المشاركة في

الحكومة، وذلك خلال لقاء جمعه مع السفير

الفرنسي في بغداد.

وذكر بيان للحكيم، وتلقته وكالة نون

الخ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم للسفير الفرنسي: الحضور بالمشهد السياسي لايعني المشاركة بالحكومة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم للسفير الفرنسي: الحضور بالمشهد السياسي لايعني المشاركة بالحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).