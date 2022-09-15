2022/09/15 | 15:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بالإنفوغراف..



أعداد الزائرين الوافدين والمغادرين عبر المنافذ خلال 44 يوماً » وكالة الأنباء العراقية

انفوغراف

اليوم, 14:55

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