2022/09/15 | 15:06 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران: لن نبقى ننتظر عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/15 | 15:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طهران: لن نبقى ننتظر عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طهران: لن نبقى ننتظر عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).