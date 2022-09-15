الحشد الشعبي ينفذ عملية امنية في خانقين (صور)

2022/09/15 | 15:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ديالى

نفذت قوة من اللواء الرابع بالحشد الشعبي، اليوم الخميس، عملية امنية استباقية لملاحقة فلول “داعش” الإرهابي في قضاء خانقين بمحافظة ديالى.

وذكرت هيئة الحشد الشعبي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "العملية شملت تفتيش عدة مناطق في خانقين ومن بينها شارع خانقين شمال مدخل القضاء والمنطقة الجنوبية باتجاه جسر حلوان"، مبينة أن "القوة تمكنت من تطهير مساحة تقدر بـ ( 5 كم2 )".

تجدر الاشارة الى أن هذه العملية تأتي ضمن سلسلة العمليات الاستباقية التي تهدف لقطع الطريق على الإرهابيين واحباط اي مخطط او محاولة ارهابية لاستهداف زوار أربعينية الإمام الحسين ( ع ).

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