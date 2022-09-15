وصول بعثة جامعة هايدلبرغ الالمانية الى نينوى لاستئناف عمليات التنقيب الاثرية (صور)

2022/09/15 | 15:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ نينوى

وصلت بعثة التنقيب من جامعة هايدلبرغ الالمانية، اليوم الخميس، إلى محافظة نينوى، للمباشرة باعمال التنقيب للموسم السادس في تل النبي يونس (ع) وتل قوينجق.

وأوضح مدير عام دائرة التحريات والتنقيبات علي شلغم في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "أعمال البعثة هي استمرار للمواسم السابقة ويشمل العمل في تل قوينجق رفع الانقاض من القصر الجنوبي العائد للملك سنحاريب 705-681 ق.



م وتوثيق وعزل بقايا الألواح الجدارية لغرض صيانتها واعادتها إلى أماكنها مستقبلاً".

وأكد شلغم أن "أعمال التنقيب تجري في تل النبي يونس في عدة نقاط من ضمنها الجزء الشمالي من المُصلى لغرض استكمال أعمال التنقيب فيه وتسليمه للوقف السني للبدء بإعادة اعمار جامع النبي يونس"، موضحا "اما بقية النقاط فهي تستهدف استظهار قاعة العرش والغرف المحيطة بها من القصر العسكري".

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