تحقيق بشان اعتقال زوار

2022/09/15 | 15:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الخميس، عن اجراء تحقيقات فورية بشان اعتقال زوار اجانب لايحملون جوازات سفر في بعض المحافظات العراقية.

وقالت المصادر لـ(بغداد اليوم)، ان "العديد من النقاط الامنية اعتقلت في الايام الماضية زوار من جنسيات مختلفة بينها ايرانية وافغانية لايحلمون جوازات سفر رسمية وجرى احتجازهم للتحقيق وفق المسارات المعتمدة"، مؤكدة ان "بعضهم تم الإفراج عنهم كما حصل في ديالى بعد التأكد بان جوازتهم كانت لدى اقرانهم من زوار سبقوهم الى العتبات المقدسة".

واضافت: ان "اوامر صدرت من اجل اجراء تحقيقات فورية لمعرفة حقيقة المشهد من ناحية بيان اذا كان دخولهم بشكل رسمي او بطرق غير قانونية"، لافتة الى ان "الجهات المختصة ستجري تقاطع في اعداد الداخلين والمغادرين من الزوار الاجانب فور الانتهاء من مراسيم زيارة الاربعين لمعرفة الاعداد المتبقية بالاضافة الى تدقيق شامل في مدن العتبات المقدسة من اجل التاكد من ان ما تبقى من الزوار وجودهم قانوني ويحملون جوازات نافذة".

واشارت المصادر الى ان "هناك قلق فعلي من ان البعض قد يستغل مراسيم الزيارة في دخول الاراضي العراقية بطرق غير قانوني من بلدان اخرى هربا من الحروب او الفقر او البحث عن فرصة عمل ولكن بطرق مرور غير قانونية ما يستدعي احتجازهم واحالتهم للجهات القضائية قبل ترحيلهم الى بلدانهم وفق المسارات والتعليمات المتبعة".

واليوم الخميس، كشف مصدر حكومي، عن اطلاق سراح 4 زوار ايرانيين بعد مرور 48 ساعة على احتجازهم في ديالى.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "4 زوار ايرانيين تم اعتقالهم قرب حاجز امني بين ديالى وبغداد بسبب عدم حملهم جوازات سفر رسمية لانهم وضعوا جوازاتهم مع اقرانهم الذين انتقلوا في مركبة اخرى من المنذرية صوب العتبات المقدسة".

وأضاف، أنه "لدواعي انسانية تم التواصل مع اقرانهم من الزوار الايرانيين والتاكد من صحة جوازاتهم الرسمية وبناءا على قرار قضائي تم الافراج عنهم وارسالهم الى العتبات المقدسة لاداء مراسيم زيارة الاربعين ".

وكان اكثر من 200 الف زائر ايراني عبروا منفذ المنذرية شرق ديالى في طريقهم الى العتبات المقدسة لاداء مراسيم زيارة الاربعين.

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