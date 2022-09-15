2022/09/15 | 15:10 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغلبهم من النازحين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نحو مليون عراقي يفتقرون إلى الوثائق التعريفية المدنية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نحو مليون عراقي يفتقرون إلى الوثائق التعريفية المدنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).