الرئاسة الأوكرانية : إصابة زيلينسكي ليست خطرة

2022/09/15 | 15:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت الرئاسة الأوكرانية أن إصابة الرئيس فلاديمير زيليسكي في الحادث الذي تعرض له “ليست خطرة”.

وقال سيرغي نيكيفوروف السكرتير الصحفي للرئيس الأوكراني إنه تم فحص زيلينسكي من قبل الطبيب ولم تسجل إصابات خطرة لديه.

وتعرض موكب الرئيس الأوكراني لحادث في كييف يوم الخميس، حيث أوضح نيكيفوروف أن سيارة اصطدمت بسيارة زيلينسكي وسيارة مرافقة”.

وأضاف نيكيفوروف أنه يجري التحقيق في ملابسات الحادث.

المصدر: تاس

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