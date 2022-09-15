التضخم في السودان ينخفض إلى 117.42% خلال أغسطس

2022/09/15 | 15:13 - المصدر: قناة التغيير

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قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان الخميس: إن معدل التضخم السنوي انخفض إلى 117.42 في المئة في أغسطس/آب من 125.41 في المئة في يوليو تموز.وتراجع معدل التضخم السنوي بالسودان إلى 125.41% في يوليو/ تموز من 148.88% في‭‭ ‬‬يونيو/ حزيران.وتدهور اقتصاد السودان في أعقاب أحداث أكتوبر/تشرين الأول الماضي والتي تسببت في تعليق التمويل الدولي، كما انخفضت قيمة عملته إلى أكثر من الربع.(رويترز)

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