جو بايدن يدشن معرض ديتروت مع تسليط الضوء على السيارات الالكترونية

2022/09/15 | 15:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديترويت (الولايات المتحدة)-(أ ف ب) – دعا الرئيس الأميركي للانتقال إلى السيارات الكهربائبة خلال افتتاح معرض ديترويت الذي ينظم مجددا بعد إلغاء الدورتين السابقتين بسبب جائحة كوفيد-19 بمشاركة شركات تعرض مزيدا من الآليات غير الملوثة إلى جانب السيارات التقليدية العاملة بالوقود.وأكد الرئيس الأميركي “الرحلة الطويلة بالسيارات عبر الولايات المتحدة ستصبح كهربائية بالكامل”.وسلطت […]

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