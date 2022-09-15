طائرة إيرانية تعيد أدراجها في مطار النجف بعد مرور دقائق من تحليقها.. وهذه الأسباب

2022/09/15 | 15:50 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر محلي في محافظة النجف، اليوم الخميس، بأن طائرة إيرانية عادت أدراجها في مطار النجف الدولي بعد مرور بضعة دقائق على تحليقها، بسبب نسيان بوابة الحقائب مفتوحة، وان الحادث كاد أن يودي بحياة العشرات من المسافرين الذين كانوا على متنها.

وذكر المصدر، أن ” طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الإيرانية نوع (آتا) ونتيجة للسرعة في نقل المسافرين من مطار النجف إلى ايران أقلعت الطائرة بسبب الزحام الشديد في جدول الرحلات الجوية بالمطار”.

وأضاف، ان ” هذا الاقلاع بطريقة عاجلة كاد أن يتسبب بحادث مروع فوق سماء العراق وموت اكثر من 150 مسافراً من الجنسية الإيرانية، بسبب نسيان بوابة حقائب الطائرة مفتوحة وعدم اغلاقها، اذ يعد الإغفال عن هذا الاجراء يقسم الطائرة في السماء إلى نصفين”.

وتابع المصدر، أن ” كابتن الطائرة بعد 20 دقيقة من اقلاعها طلب العودة بصورة عاجلة لمطار النجف، حيث واجه صعوبة في قيادة الطائرة في السماء”.

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