كادت أن توقع كارثة .. طائرة إيرانية تعود أدراجها بعد إقلاعها من مطار النجف

2022/09/15 | 15:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر محلي في محافظة النجف، اليوم

الخميس، بأن طائرة إيرانية عادت

أدراجها في مطار النجف الدولي بعد مرور

بضعة دقائق على تحليقها جراء بسبب نسيان

بوابة الحقائب مفتوحة، وان الحادث كاد

ان يودي بحياة الع

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